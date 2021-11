Milan - Sassuolo, probabili formazioni | Magnanelli titolare, davanti ballottaggio Defrel-Scamacca

Va a San Siro il Sassuolo che deve rialzarsi dopo le due sconfitte con Empoli e Udinese e il pareggio con il Cagliari. Non la sarà la partita più facile per cercare la vittoria ma i neroverdi hanno sempre dimostrato di esaltarsi di fronte alle difficoltà. Il fischio d’inizio di Milan-Sassuolo è alle 15,00.

QUI MILAN - Con l’entusiasmo della vittoria ottenuta mercoledì in Champions contro l’Atletico Madrid, Pioli dovrebbe schierare la formazione titolare con Ibrahimovic punta davanti a Saelemaekers, Diaz e Leao. In mediana la confermata la coppia Bennacer-Kessie, mentre al centro della difesa ci saranno Kjaer e Romagnoli con Florenzi e Hernandez sulle fasce. Qualche dubbio in porta dove Maignan potrebbe tornare tra i pali al posto di Tatarusanu.

QUI SASSUOLO - Ancora fuori Djuricic e Boga, Dionisi dovrà fare a meno anche dello squalificato Frattesi che stava facendo benissimo. Al suo posto, al fianco di Lopez, ci sarà molto probabilmente Magnanelli. In difesa possibile maglia da titolare per Kyriakopoulos al posto di Rogerio, mentre in attacco il ballottaggio è tra Defrel e Scamacca come punta davanti a Berardi, Raspadori e Traorè.

PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao; Ibrahimovic.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Traorè; Defrel.