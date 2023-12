Milan - Sassuolo, probabili formazioni | Rientra Berardi, ma quanti assenti

Squadra in casa

Squadra in casa Milan

Ultima gara dell’anno, ultima occasione per far vedere qualcosa di buono per Pioli e Dionisi, due allenatori che potrebbero anche rischiare la panchina se le cose dovessero mettersi male. Appuntamento domani, sabato 30 dicembre, alle 18 a San Siro.

QUI MILAN - Tantissimi assenti per Pioli che si gioca un pezzo di panchina contro il Sassuolo nell’ultima del 2023. Non saranno della partita infatti Thiaw, Tomori, Kalulu, Caldara, Musah e Okafor. Al centro della difesa dovrebbe andare Theo, mentre Florenzi sarà sulla fascia sinistra. Bennacer in mediana sarà affiancato da Loftus-Cheek e Rejnders, mentre il tridente d’attacco sarà formato da Pulisic, Giroud e Leao.

QUI SASSUOLO - Tantissimi assenti anche per Dionisi che dovrà rinunciare a Obiang, Viti, Alvarez, Vina, Racic e Defrel, oltre a Boloca che è stato operato alla mondibola dopo uno scontro di gioco con Badelj nell’ultimo match contro il Genoa. Rientra però Berardi che torna titolare sulla trequarti con Bajrami e Laurientè alle spalle di Pinamonti. A centrocampo invece Thorstvedt farà coppia con Henrique. Ferrari al centro della difesa.

PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Hernandez, Florenzi; Loftus-Cheek, Bennacer, Rejnders; Pulisic, Giroud, Leao.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Pedersen; Henrique, Thorstvedt; Berardi, Bajrami, Laurientè; Pinamonti.