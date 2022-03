Modena - Ancona Matelica, probabili formazioni | Assenti Ciofani e Ponsi, Azzi torna a sinistra

Torna al ‘Braglia’ il Modena per rispondere alla vittoria ottenuta ieri dalla Reggiana che si è riportata così a meno due in classifica. Mister Tesser dovrà fare a meno di Ciofani squalificato oltre al solito Marotta e a Ponsi impegnato con la nazionale under 20. A sinistra torna Azzi che rientra dalla squalifica, mentre a destra ci sarà Oukhadda dal primo minuto. Al centro della difesa confermati Silvestri e Pergreffi con Scarsella, Gerli e Armellino a centrocampo, ancora Magnino in ballottaggio per una maglia da titolare. Sulla trequarti Mosti e Tremolada saranno alle spalle di Minesso. Per gli ospiti assente lo squalificato Masetti. Mister Colavitto vuole vincere la sfida per riscattare la sconfitta dell’andata e presenterà un 4-3-3 con Bianconi e Iotti affiancati da Noce e Di Renzo in difesa. Papa in mediana completare il reparto con Palesi e Iannoni, mentre nel tridente d’attacco ci saranno Rolfini, Moretti e Sereni.

PROBABILI FORMAZIONI

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Azzi; Scarsella, Gerli, Armellino; Mosti, Tremolada; Minesso.

ANCONA MATELICA (4-3-3): Avella; Noce, Bianconi, Iotti, Di Renzo; Palesi, Papa, Iannoni; Rolfini, Moretti, Sereni.