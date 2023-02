Modena - Ascoli, probabili formazioni | Ancora in dubbio Armellino, Poli c'è

Domani sera appuntamento per l’unica infrasettimanale del girone di ritorno di Serie B: in campo il canarino e il picchio per centrare una vittoria e rilanciarsi in zona play off. Fischio d’inizio alle 20.30.

QUI MODENA - Mister Tesser ritrova Oukhadda sulla fascia destra e Poli a centrocampo. Ancora in dubbio Armellino che potrebbe prendere il posto di Magnino. Sulla trequarti ancora spazio alla coppia Tremolada-Falcinelli alle spalle di uno tra Strizzolo e Bonfanti. Ballottaggio anche sulla corsia sinistra tra Ponsi e Renzetti. Ancora assenti per infortunio Battistella, Diaw, Ferrarini, Cittadini e Ionita.

QUI ASCOLI - Confermato il 4-3-1-2 con mister Breda che dovrà rinunciare ai soliti Gnahorè e Forte, a cui si aggiungono gli infortunati dell’ultima ora Adjapong, Proia e Bellusci. Al centro della difesa Simic è favorito su Quaranta, mentre in regia ci dovrebbe essere Giovane dato che Buchel non è al massimo della condizione. Sulla trequarti ci sarà Falzerano alle spalle dell'ex Marsura (Dionisi è acciaccato) e di Gondo che rientra dalla squalifica.

PROBABILI FORMAZIONI

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Renzetti; Armellino, Gerli, Poli; Tremolada, Falcinelli; Strizzolo.

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Donati, Botteghin, Simic, Falasco; Collocolo, Giovane, Caligara; Falzerano; Marsura, Gondo.