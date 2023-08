Modena-Ascoli, probabili formazioni | Bianconeri in emergenza, per Bianco dubbi in attacco

Prima uscita in campionato per i canarini che scalpitano ormai avendo ritardato la partenza rispetto alle avversarie. Domani sera al ‘Braglia’ arriva l’Ascoli reduce da una brutta sconfitta contro il Cosenza che è costata anche tre squalifiche pesanti.

QUI MODENA - Mister Bianco ha dichiarato di avere le idee molto chiare sulla formazione, anche se l’attesa è tanta per scoprire quale sarà secondo lui la squadra titolare. I dubbi maggiori sono in attacco dove in tanti si contendono poche maglie: al momento Tremolada sembra in vantaggio sulla trequarti alle spalle di Falcinelli e Strizzolo, ma Manconi e Bonfanti scalpitano.

QUI ASCOLI - Assenti l’infortunato Tavcar e gli squalificati Bellusci, Forte, Falasco e Buchel. Viali pensa comunque ad un 4-3-2-1 con l’ex neroverde e modenese Adjapong sulla fascia destra e Giovane a sinistra. In mediana Caligara, Kraja, Masini, mentre la punta sarà Mendes sostenuto da Rodriguez e Millico.

PROBABILI FORMAZIONI

MODENA (4-3-1-2): Gagno, Oukhadda, Zaro, Pergreffi, Cotali; Gerli, Palumbo, Duca; Tremolada; Falcinelli, Strizzolo.

ASCOLI (4-3-2-1): Viviano; Adjapong, Botteghin, Quaranta, Giovane; Caligara, Kraja, Masini; Rodriguez, Millico; Mendes.