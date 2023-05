Modena - Bari, probabili formazioni | Grande incognita per Tesser

Squadra in casa

Squadra in casa Modena

Domani i canarini sono chiamati a riscattarsi subito della brutta figura fatta a Venezia. Al ‘Braglia’ però arriverà il Bari che vola sulle ali dell’entusiasmo che il terzo posto in classifica necessariamente regala alla squadra di Mignani.

QUI MODENA - Un assente misterioso: in settimana non erano giunte comunicazioni al riguardo e oggi Tesser non ha voluto dire di chi si parlasse. Si sa solo che è uno dei giocatori maggiormente impiegati fino a questo momento. Con questa incognita si può solo ipotizzare che la formazione sarà simile a quella vista a Venezia anche perché sarà assente Falcinelli e acciaccato Tremolada. Dubbi sulle fasce tra Ponsi/Renzetti e Oukhadda/Coppolaro.

QUI BARI - Mister Mignani dovrebbe optare per un 4-4-2, dal momento che non dovrebbe rischiare Maiello. AL centro della difesa quindi ci saranno Di Cesare e Vicari, mentre sulle fasce Pucino e Mazzotta. In mediana Maita e Benedetti saranno affiancati da Bellomo e Morachioli, mentre il tandem d’attacco sarà formato da Cheddira ed Esposito.

PROBABILI FORMAZIONI

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Coppolaro, Silvestri, Pergreffi, Ponsi; Magnino, Gerli, Armellino; Ionita; Strizzolo, Diaw.

BARI (4-4-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Bellomo, Maita, Benedetti, Morachioli; Cheddira, Esposito.