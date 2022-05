Modena - Bari, probabili formazioni | Squadra rivoluzionata per la SuperCoppa

Arriva questo pomeriggio il Bari al ‘Braglia’ alle 16 per l’ultima casalinga dei canarini che giocheranno la prima delle due gare di SuperCoppa. Tesser rivoluzionerà la squadra a causa delle assenze e anche per dare spazio a chi ha giocato meno in stagione. In porta ci sarà quindi Narciso a sostituire Gagno, mentre in difesa l’unico confermato dovrebbe essere capitan Pergreffi al centro insieme a Piacentini. Sulle fasce Oukhadda e Renzetti prenderanno il posto di Ciofani e Azzi, quest’ultimo acciaccato. A centrocampo spazio a Di Paola, Duca e Magnino, mentre in avanti Mosti e Giovannini saranno alle spalle di Bonfanti. Il Bari scenderà invece in campo con un 4-3-1-2, con Terranova e Di Cesare al centro della difesa, affiancati da Belli e Mazzotta. A centrocampo l’ex gialloblù Bianco e Botta sulla trequarti sarà alle spalle di Antenucci e Cheddira.

PROBABILI FORMAZIONI

MODENA (4-3-2-1): Narciso; Oukhadda, Baroni, Pergreffi, Renzetti; Di Paola, Duca, Magnino; Mosti, Giovannini; Bonfanti.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Belli, Terranova, Di Cesare, Mazzotta; Maita, Bianco, Scavone; Botta; Antenucci, Cheddira.