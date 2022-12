Modena - Benevento, probabili formazioni | Ballottaggio tra Diaw e Bonfanti

Squadra in casa

Domani alle 14 al ‘Braglia’ si giocherà il match inedito tra Modena e Benevento. Per la squadra di Cannavaro ci sarà qualche problema a causa dei numerosi infortuni, mentre tra i canarini non ci sono grandi problemi.

QUI MODENA - Tutti a disposizione di mister Tesser che dovrà sciogliere qualche dubbio specialmente in attacco dove Diaw e Bonfanti sono in ballottaggio. A centrocampo potrebbe esserci qualche sorpresa, dato che Magnino e Armellino devono rifiatare. In difesa potrebbe rivedersi la coppia SIlvestri-Pergreffi, mentre Renzetti sembra essere confermato sulla sinistra.

QUI BENEVENTO - Tanti assenti per Cannavaro che dovrà a meno di Farias, Letizia, Leverbe e Vokic infortunati, oltre a Koutsoupias squalificato. Nel 4-3-2-1 ci sarà Paleari tra i pali e sulle fasce pronti El Kaouakibi e Masciangelo. Al centro della difesa ci saranno Glik e Capellini con Schiattarella a centrocampo affiancato da Karic e Acampora. Sulla trequarti ci saranno Tello e Improta a sostenere Forte.

PROBABILI FORMAZIONI

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Coppolaro, Silvestri, Pergreffi, Renzetti; Armellino, Gerli, Magnino; Tremolada, Falcinelli; Diaw.

BENEVENTO (4-3-2-1): Paleari; El Kaouakibi, Glik, Capellini, Masciangelo; Karic, Schiattarella, Acampora; Tello, Improta; Forte.