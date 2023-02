Modena - Cagliari, probabili formazioni | Tanta scelta per Tesser

Appuntamento questa sera alle 20.30 al ‘Braglia’ per un anticipo suggestivo della ventitreesima giornata di Serie B tra Modena e Cagliari. I ragazzi di Tesser dovranno riscattare la sconfitta di Terni, mentre i sardi sono in piena risalita dopo l’arrivo di Mister Ranieri.

QUI MODENA - Imbarazzo della scelta per Tesser che ha tutta la squadra a disposizione compreso il nuovo arrivato Ionita, mentre Ferrarini non è ancora pronto. In difesa dovrebbe rivedersi Coppolaro sulla destra, mentre Renzetti sembra confermato sulla sinistra. A centrocampo ballottaggio Magnino/Armellino e Poli/Ionita per affiancare Gerli. Tremolada sulla trequarti con Falcinelli e rientro di Diaw che ha superato i problemi avuti la scorsa settimana.

QUI CAGLIARI - Mister Ranieri dovrebbe schierare ancora il 3-5-2 con Altare, Dossena e Capradossi in difesa. Sulle fasce ci saranno Zappa sulla destra e l’ex canarino Paulo Azzi sulla sinistra. In mediana Lella è in ballottaggio con Rog per giocare con Makoumbou e Kourfalidis. Tandem d’attacco formato da Prelec e Lapadula, ma anche Falco e Luvumbo scalpitano.

PROBABILI FORMAZIONI

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Coppolaro, Cittadini, Pergreffi, Ponsi; Magnino, Gerli, Ionita; Tremolada, Falcinelli; Diaw.

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Altare, Dossena, Capradossi; Zappa, Lella, Makoumbou, Kourfalidis, Azzi; Prelec, Lapadula.