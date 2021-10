Modena - Carrarese, probabili formazioni | Mosti e Tremolada insieme dietro a Minesso

Emergenza è dire poco per Tesser che dovrà cambiare modulo per sopperire all’assenza degli attaccanti questo pomeriggio alle 14,30 al ‘Braglia’ contro la Carrarese: non ci saranno infatti i soliti Giovannini e Bonfanti, a cui si aggiunge anche Ogunseye, mentre Marotta ci sarà, ma solo in panchina. In avanti dunque solo Minesso, con Mosti e Tremolada a sostenerlo. Ancora assente anche Ingegneri, spazio dunque a Silvestri che sta facendo molto bene in coppia con Pergreffi. A centrocampo Scarsella sarà affiancato da Gerli e Armellino, con Duca di nuovo in panchina pronto ad entrare. Tra gli ospiti da segnalare l’assenza dell’ex gialloblù Andrea Mazzarani infortunato; assente anche Marino. Al centro della difesa ci saranno Grassini e Imperiale, mentre a centrocampo Tunjov e Battistella formeranno il reparto insieme all’esperto Pasciuti. Bramante sulla trequarti sarà alle spalle di D’Auria e Doumbia.

PROBABILI FORMAZIONI

MODENA (4-3-2-1): Gagno, Ciofani, Silvestri, Pergreffi, Azzi; Gerli, Scarsella, Armellino; Mosti, Tremolada; Minesso.

CARRARESE (4-3-1-2): Vettore, Grassini, Kalaj, Khalioti, Imperiale; Tunjov, Pasciuti, Battistella; Bramante; D’Auria, Doumbia.