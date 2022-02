Modena - Cesena, probabili formazioni | Derby infuocato questa sera al 'Braglia'

Questa sera il Modena è chiamato ad un impegno importantissimo, forse anche più di quello dello scorso mercoledì sera. Non solo perché è un derby contro la terza in classifica, ma soprattutto perché la rivale Reggiana ha pareggiato ieri pomeriggio, lasciando spazio a tante sorprese. Potrebbe esserci qualche cambiamento negli undici titolari di Tesser che ieri ha dichiarato di aver trovato i ragazzi ancora affaticati e scarichi dopo l’impegno infrasettimanale che ha sicuramente richiesto tante energie mentali e fisiche. Assente Gerli per squalifica, al suo posto ci sarà Di Paola, mentre Scarsella potrebbe essere sostituito dal primo minuto da Duca. Giovannini tornerà titolare insieme a Tremolada alle spalle di Minesso, mentre in difesa potrebbero esserci le sorprese Silvestri al centro e Renzetti a sinistra per sostituire Azzi che ha speso tanto nelle ultime partite. Anche il Cesena scenderà in campo con il 4-3-2-1, ma con movimenti diversi. Saranno assenti per infortunio Maddaloni, Mulè, Pittarello e Zecca; unica punta potrebbe essere Caturano con Pierini e Bortolussi alle spalle. A centrocampo l’ex neroverde Missiroli giocherà dal primo minuto insieme a Brambilla e Ardizzone, mentre al centro della difesa ci saranno Gonnelli e Ciofi, con Candela e Favale ai lati.

PROBABILI FORMAZIONI

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Ciofani, Silvestri, Pergreffi, Renzetti; Duca, Di Paola, Armellino; Tremolada, Giovannini; Minesso.

CESENA (4-3-2-1): Nardi; Candela, Gonnelli, Ciofi, Favale; Missiroli, Brambilla, Ardizzone; Bortolussi, Pierini; Caturano