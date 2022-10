Modena - Como, probabili formazioni | Ancora fuori Poli, al 'Braglia' arriva Fabregas

Match importantissimo domani per il Modena che deve dare continuità ai risultati in quello che al momento è uno scontro diretto per la salvezza contro una squadra piena di campioni come il Como. Fischio d’inizio al ‘Braglia’ alle 14.

QUI MODENA - Ancora assenti i soliti Gargiulo e Battistella, ancora fuori anche Cittadini che potrebbe rientrare così come Poli per il match di Coppa Italia della prossima settimana. A centrocampo torna Armellino insieme a Gerli e Magnino, in avanti si rivedono Tremolada e Falcinelli alle spalle di Diaw.

QUI COMO - Saranno indisponibili Da Riva, Faragò, Kerrigan e Parigini. In panchina però ci sarà Gabrielloni che è guarito dalla pubalgia. Cerri potrebbe essere favorito a Mancuso in attacco, mentre sulla trequarti ci sarà il campione del Mondo e d’Europa Cesc Fabregas. Al centro della difesa Odenthal e Solini, Binks torna dalla squalifica ma parte dalla panchina.

PROBABILI FORMAZIONI

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Coppolaro, Silvestri, Pergreffi, Azzi; Magnino, Gerli, Armellino; Tremolada, Falcinelli; Diaw.

COMO (4-3-1-2): Vigorito; Vignali, Odenthal, Solini, Cagnano; Arrigoni, Baselli, Blanco; Fabregas; Cerri, Cutrone.