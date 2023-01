Modena - Cosenza, probabili formazioni | Tremolada torna titolare, ballottaggi sulle fasce

Appuntamento domani alle 14 al ‘Braglia’ per un match di grande importanza per i canarini. Arriva il Cosenza, ultimo in classifica e in piena contestazione da parte dei tifosi all’indirizzo della società. Fondamentale, in casa, ritrovare i tre punti.

QUI MODENA - Assente il solito Battistella, oltre a Marsura e Piacentini. Sarà invece tra i convocati Poli che partirà però dalla panchina. Ballottaggi sulle fasce, con Renzetti e Oukhadda in vantaggio su Ponsi e Coppolaro. A centrocampo nessuna variazione dall’ultimo match, mentre sulla trequarti torna titolare Tremolada con Falcinelli alle spalle di Diaw.

QUI COSENZA - Assenti Gozzi e Calò infortunati. Out anche Corsi che è ai margini del progetto tecnico. Mister Viali punta ancora sul 4-3-2-1, ma ha annunciato qualche cambiamento. Al centro della difesa ci saranno Vaisanen e Meroni con Rispoli e Martino sulle fasce. Centrocampo formato da Brescianini, Voca e Florenzi. Alle spalle di Larrivey ci saranno invece D’Urso e il nuovo arrivato Cortinovis.

PROBABILI FORMAZIONI

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Renzetti; Armellino, Gerli, Gargiulo; Tremolada, Falcinelli; Diaw.

COSENZA (4-3-2-1): Micai; Rispoli, Vaisanen, Meroni, Martino; Brescianini, Voca, Florenzi; Cortinovis, D’Urso; Larrivey.