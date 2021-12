Modena - Grosseto, probabili formazioni | Possibile rientro di uno fra Ogunseye e Mosti

Questa sera alle 18 il Modena comincia il girone di ritorno con l’ultima gara in programma per il 2021: al ‘Braglia’ arriva il Grosseto che all’ondata aveva dato del filo da torcere ai canarini bloccandoli su uno scialbo 0-0. Sono cambiate tante cose da allora e la voglia di chiudere al meglio l’anno, contro la penultima in classifica, è forte. Mister Tesser potrà schierare Pergreffi dal primo minuto al centro della difesa insieme a Baroni e Ciofani sarà sulla corsia destra; qualche dubbio a sinistra dove potrebbe tornare Azzi nel caso in cui Ogunseye dovesse rientrare in attacco, altrimenti la soluzione sarebbe sempre quella di Renzetti in difesa e il brasiliano come punta con Mosti e Tremolada alle spalle. L’unico reparto sempre dubbi o sorprese dovrebbe essere il centrocampo dove sono confermati ormai da varie gare Gerli, Scarsella e Armellino. Gli ospiti si presenteranno con un 3-5-2 in cui non saranno presenti Fratini per squalifica e Marigosu e Dell’Agnello infortunati. Difesa a tre composta da Siniega, Ciolli e Salve, mentre in mediana ci saranno Cretella, Vrdoljiak e Serena, con Raimo e Semeraro sulle fasce. Moscati e Boccardi formeranno il tandem d’attacco.

PROBABILI FORMAZIONI

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Ciofani, Pergreffi, Baroni, Renzetti; Gerli, Scarsella, Armellino; Mosti, Tremolada; Azzi.

GROSSETO (3-5-2): Barosi; Siniega, Ciolli, Salvi; Raimo, Cretella, Vrdoljiak, Serena, Semeraro; Moscati, Boccardi.