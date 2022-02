Modena - Montevarchi, probabili formazioni | Qualche novità tra i titolari, ma nessuna rivoluzione

Questa sera alle 18 il Modena torna in campo dopo il pareggio con la Lucchese che ha permesso alla Reggiana di tornare a pari punti, vincendo in casa contro il Pescara. I canarini domenica sono apparsi un po’ stanchi e ora dovranno anche fare gli straordinari con tante partite ravvicinate, ma Tesser sembra voler proseguire con gli stessi uomini, tranne Armellino che è squalificato. Al suo posto a centrocampo ci sarà Magnino dall’inizio, insieme a Scarsella e Gerli. Nonostante la prova poco brillante, Giovannini sarà ancora insieme a Tremolada dietro alla punta che sarà scelta tra Ogunseye e Minesso, col primo in vantaggio sul secondo. In difesa potrebbe riposare Ciofani, con Oukhadda pronto a sostituirlo dall’inizio, mentre al centro sono confermati Silvestri e Pergreffi, col il solito Azzi sulla sinistra. Il Montevarchi scenderà in campo con un 4-3-1-2: Giordani sulla trequarti sarà alle spalle della coppia Jallow-Barranca. Mercati, Carpani e Amatucci formeranno il centrocampo, mentre in difesa rientra Tozzuolo al centro insieme ad Achy, sulle fasce pronti Boccadamo e Martinelli.

PROBABILI FORMAZIONI

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Azzi; Gerli, Scarsella, Magnino; Giovannini, Tremolada; Ogunseye.

MONTEVARCHI (4-3-1-2): Giusti; Boccadamo, Tozzuolo, Achy, Martinelli; Mercati, Carpani, Amatucci; Giordani; Jallow, Barranca.