Modena - Olbia, probabili formazioni | Ballottaggio a centrocampo tra Magnino e Scarsella

Ancora una gara da non sbagliare per il Modena, approfittando della seconda partita consecutiva casalinga, questa volta contro l’Olbia, per cercare di mantenere i cinque punti di vantaggio sulla Reggiana. Mister Tesser non ha dubbi in difesa dove Silvestri è rientrato in gruppo ma partirà dalla panchina, mentre Oukhadda è squalificato: al centro dunque confermati Piacentini e Pergreffi, con Ciofani e Azzi sulle fasce. A centrocampo bomber Scarsella potrebbe essere ancora preferiti a Magnino, mentre sono confermati Gerli e Armellino. In avanti ancora spazio a Ogunseye dal primo minuto, con Minesso e Tremolada sulla trequarti. Tra gli ospiti non ci sarà Pinna che non è al meglio, mentre Giandonato partirà dalla panchina. Nella difesa a tre ci saranno Pisano, Brignani ed Emerson, mentre in mediana Ladinetti e Lella saranno affiancati da Arboleda e Travaglini. Biancu sulla trequarti sarà alle spalle di Ragatzu e Udoh.

PROBABILI FORMAZIONI

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Ciofani, Piacentini, Pergreffi, Azzi; Gerli, Scarsella (Magnino), Armellino; Tremolada, Minesso; Ogunseye.

OLBIA (3-4-1-2): Ciocci; Pisano, Brignani, Emerson; Arboleda, Ladinetti, Lella, Travaglini; Biancu; Ragatzu, Udoh.