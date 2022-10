Modena - Palermo, probabili formazioni | Assente Bonfanti, dubbio in attacco

Torna in campo domani il Modena per affrontare il Palermo alle 14 al ‘Braglia’. Si tratta di uno scontro diretto per la salvezza contro una squadra che ha i numeri per fare bene e che mister Tesser non intende sottovalutare.

QUI MODENA - Problemi in attacco per Tesser che perde Bonfanti a riposo precauzionale per un problema muscolare, mentre Diaw e Falcinelli sono entrambi acciaccati, ma il primo dovrebbe essere regolarmente in campo. Alle spalle della punta ci saranno Tremolada e Marsura, mentre a centrocampo i soliti Magnino, Gerli e Armellino, con Poli in panchina che potrebbe entrare qualche minuto nel finale. In difesa confermata la coppia di centrali nonostante il ritorno di Cittadini, mentre sulle fasce pronti Oukhadda e Azzi.

QUI PALERMO - Infortunato Elia, uno dei più positivi nelle ultime partite, che ieri ha avuto il responso del suo problema: rottura del crociato e probabilmente stagione finita. Al suo posto Corini dovrebbe inserire Valente nel tridente d’attacco insieme a Brunori e Di Mariano. In mediana ci sarà Stulac affiancato da Segre e Broh, mentre al centro della difesa pronti Nedelcearu e Marconi, con Mateju e Devetak sulle fasce.

PROBABILI FORMAZIONI

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Pergreffi, Silvestri, Azzi; Magnino, Gerli, Armellino; Tremolada, Marsura; Diaw.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi, Devetak; Segre, Stulac, Broh; Valente, Brunori, Di Mariano.