Modena - Parma, probabili formazioni | Canarini ancora affaticati

Domani sera si gioca uno dei derby più attesi della stagione, quello tra Modena e Parma. IL dato dei biglietti venduti da entrambe le parti sta facendo cresce ancora di più la voglia di vivere questo evento: si va infatti verso un possibile record stagionale di presenze. Fischio d’inizio alle 20.30.

QUI MODENA - Mister Tesser non si sente ancora tranquillo, ma la posizione del Modena ora è vicinissima alla salvezza, quindi si scenderà in campo con la speranza soprattutto di divertirsi e provare a replicare il risultato dell’andata. L’allenatore però ha ancora qualche dubbio di formazione soprattutto a centrocampo e in attacco dove Duca e Diaw potrebbero rilevare Magnino e Strizzolo.

QUI PARMA - Obbligati a vincere i crociati per cercare di arrivare almeno ai play off, obiettivo minimo di stagione. Mister Pecchia potrà contare sull’organico al completo dal momento che sono rientrati anche i due assenti Buffon e Bernabè. Gli ospiti scenderanno in campo con un 4-2-3-1 con Vasquez davanti a tutti.

PROBABILI FORMAZIONI

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Renzetti; Armellino, Gerli, Duca; Tremolada, Falcinelli; Diaw.

PARMA (4-2-3-1): Buffon; Delprato, Osorio, Cobbaut, Coulibaly; Estevez, Juric; Camara, Bernabé, Benedyczak; Vazquez. All.: Pecchia.