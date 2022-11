Modena - Perugia, probabili formazioni | Assente Panada, si pensa ancora al 3-4-1-2

Domani alle 14 al ‘Braglia’ andrà in scena un match importantissimo per il prosieguo del campionato dei canarini, ovvero lo scontro diretto (almeno per la classifica attuale) tra Modena e Perugia.

QUI MODENA - Non ci sarà Padana che è ancora alle prese con un problema alla caviglia. Armellino non al massimo della condizione dovrebbe lasciare ancora spazio a Magnino a centrocampo insieme a Gerli nel 3-4-1-2 visto anche a Cittadella. L’unica differenza potrebbe essere in attacco dove rientrerà Falcinelli al posto di Bonfanti insieme a Diaw.

QUI PERUGIA - Assenti Luperini, Matos e Furlan per infortunio, mister Castori pensa ancora al 3-5-2 anche se in settimana ha provato altre soluzioni. In difesa ci saranno Sgarbi, Curado e Dell'Orco, mentre sulle fasce pronti Paz e Beghetto. A centrocampo l’unico ballottaggio tra Paz e Casasola, mentre in attacco ci saranno Strizzolo e Di Carmine.

PROBABILI FORMAZIONI

MODENA (3-4-1-2): Gagno; Cittadini, De Maio, Pergreffi; Oukhadda, Gerli, Magnino, Azzi; Tremolada; Falcinelli, Diaw.

PERUGIA (3-5-2): Gori; Sgarbi, Curado, Dell'Orco; Paz, Kouan, Bartolomei, Santoro, Beghetto; Strizzolo, Di Carmine