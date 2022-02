Modena - Pescara, probabili formazioni | Ballottaggio Longo-Ogunseye

Questa sera i canarini ospitano il Pescara per una partita molto complicata, ma col vantaggio di sapere che ieri la Reggiana non è andata oltre il pari in casa dell’Ancona Matelica. Questo non deve comunque cambiare l’atteggiamento dei gialloblù che approfitteranno della gara tra le mura amiche per farsi spingere al massimo dal pubblico. Tesser sembra non voler cambiare la formazione, nonostante le numerose partite ormai giocate dai titolari, così sulle fasce ci saranno Ciofani e Azzi, con Piacentini e Pergreffi al centro della difesa; fuori Silvestri che non è al massimo. A centrocampo i soliti Scarsella, Gerli e Armellino per garantire stabilità alla squadra e in avanti il ballottaggio è sta Ogunseye e Longo, col il primo preferito sul secondo; sulla trequarti Tremolada e Minesso (oppure Mosti se dovesse giocare Longo come punta). Nel Pescara di mister Auteri torna dalla squalifica Ferrari che dovrebbe andare come punta davanti a Rauti, Pontisso e D’Ursi; Clemenza partirà dalla panchina. In mediana la coppia sarà formata da De Risio e Pompetti, mentre la difesa a quattro vedrà Zappella e Veroli sulle fasce, con Ingrosso e Drudi al centro.

PROBABILI FORMAZIONI

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Ciofani, Piacentini, Pergreffi, Azzi; Scarsella, Gerli, Armellino; Tremolada, Minesso; Ogunseye.

PESCARA (4-2-3-1): Sorrentino; Zappella, Ingrosso, Drudi, Veroli; De Risio, Pompetti; Rauti, Pontisso, D’Ursi; Ferrari.