Modena - Pisa, probabili formazioni | Torna Silvestri in difesa, Poli titolare

Domani alle 14, al ‘Braglia’, il Modena avrà un delicato impegno contro il Pisa che arriva in ottima salute, mentre i canarini sono reduci da tre sconfitte consecutive e devono cercare di conquistare qualche punto per muovere la classifica.

QUI MODENA - Saranno ancora assenti i cinque infortunati soliti, ovvero Battistella, Diaw, Ionita, Ferrarini e Cittadini. Assente anche Magnino per squalifica. Mister Tesser pensa al 4-3-1-2 con Falcinelli e Strizzolo davanti a Tremolada. A centrocampo rientra Poli dal primo minuto con Gerli e Armellino. In difesa rientra invece Silvestri e farà coppia con Pergreffi, mentre sulle fasce ci saranno Renzetti e Oukhadda.

QUI PISA - Squadra in salute e senza assenze per infortuni, né per squalifiche. Mister D’Angelo ritrova anche alcuni giocatori importanti che tornano in buone condizioni dopo alcuni acciacchi. Al centro della difesa ci saranno Caracciolo e Barba, mentre a centrocampo Tourè farà reparto con Nagy e Marin. Morutan sarà sulla trequarti alle spalle di Torregrossa e Gliozzi.

PROBABILI FORMAZIONI

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Renzetti; Armellino, Gerli, Poli; Tremolada; Falcinelli, Strizzolo.

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Barba, Beruatto; Touré, Nagy, Marin; Morutan; Torregrossa, Gliozzi.