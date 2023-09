Modena - Pisa, probabili formazioni | Alcuni dubbi per Bianco

Terza partita in una settimana per il Modena che domani sera ospiterà al ‘Braglia’ il Pisa, sicuramente la più forte sulla carta delle squadre affrontate fino ad ora. Il fischio d’inizio è alle 18.30.

QUI MODENA - Mister Bianco sembra avere le idee meno chiare per questa terza partita in una settimana. La squadra sta bene, ma potrebbe esserci qualche affaticamento di troppo. Strizzolo dovrebbe lasciare il posto ad uno tra Falcinelli e Bonfanti, mentre Manconi dovrebbe essere confermato davanti a Tremolada. Difesa e centrocampo non dovrebbero avere molte variazioni a parte il ballottaggio tra Ponsi e Cotali sulla sinistra.

QUI PISA - Tanti assenti per mister Aquilani. Leverbe è squalificato, mentre Tramoni starà fuori almeno sei mesi per la recente rottura del crociato. Out anche Torregrossa e Caracciolo, entrambi ancora acciaccati, mentre Barberis ed Esteves potrebbero andare in panchina. Assente anche Tourè per infortunio, così come De Vitis e Campani. In attacco spazio a Mlakar, insidiato da Moreo che rientra a tutti gli effetti. Ballottaggio anche in mediana tra Nagy e Marin.

PROBABILI FORMAZIONI

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Oukhadda, Zaro, Pergreffi, Cotali; Palumbo, Gerli, Magnino; Tremolada; Manconi, Bonfanti.

PISA (4-2-3-1): Nicolas; Calabresi, Canestrelli, Hermannsson, Beruatto; Veloso, Nagy; Arena, Valoti, d'Alessandro; Mlakar.