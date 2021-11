Modena - Pistoiese, probabili formazioni | Canarini a caccia dell'ottava vittoria consecutiva

Ancora alle prese con l’emergenza il Modena che va a caccia di record dopo le sette vittorie consecutive. Non saranno ancora disponibili Mosti, Bonfanti, Giovannini, Ogunseye e Ingegneri. In difesa ci saranno i soliti Ciofani e Azzi sulle fasce, con Baroni e Silvestri al centro. A centrocampo confermati Gerli, Scarsella e Armellino, con Di Paola pronto ad entrare dalla panchina, mentre in attacco scelte obbligate con Duca e Tremolada dietro alla punta, Minesso. Sassarini scenderà in campo con la sua pistoiese proponendo un 3-5-2 con Sabotic che torna in difesa dopo la squalifica insieme a Gennari e Ricci. Sulle fasce pronti Moretti e Martina, mentre in mediana ci saranno Santoro, Romano e Castellano. In attacco rientra Vano andando a formare il tandem insieme a Pinzauti. Fischio d’inizio al ‘Braglia’ alle 14,30.

PROBABILI FORMAZIONI

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Ciofani, Baroni, Silvestri, Azzi; Gerli, Scarsella, Armellino; Duca, Tremolada; Minesso

PISTOIESE (3-5-2): Crespi; Gennari, Ricci, Sabotic; Moretti, Santoro, Romano, Castellano, Martina; Vano, Pinzauti.