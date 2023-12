Modena - Reggiana, probabili formazioni | Cinque assenti per parte

Il tempo di attendere è quasi terminato, domani si giocherà una delle partite più attese della stagione, quella tra Modena e Reggiana. Entrambi gli allenatori dovranno fare i conti con le assenze, ma lo spettacolo sarà sugli spalti. Fischio d’inizio alle 14.

QUI MODENA - Rientrano Gagno, Battistella e Gargiulo, ma difficilmente saranno in campo dal primo minuto. La formazione dovrebbe essere sulla falsa riga del derby di sabato scorso contro il Parma, con Pergreffi confermato in difesa insieme a Zero. Potrebbe rientrare Oukhadda, mentre centrocampo e attacco non avranno variazioni.

QUI REGGIANA - Ancora tanti assenti per mister Nesta: Cigarini, Kabashi e Gondo sono infortunati, così come Vido e Vergara che hanno rotto il crociato. Il modulo dovrebbe essere il 4-3-2-1 con capitan Rozzio al centro della difesa insieme a Mardandalli. Ballottaggio Nardi-Crnigoj a centrocampo, come punta davanti a Girma e Antiste ci sarà Varela.

PROBABILI FORMAZIONI

MODENA (4-3-1-2): Seculin; Ponsi, Zero, Pergreffi, Cotali; Palumbo, Magnino, Duca; Tremolada; Manconi, Falcinelli.

REGGIANA (4-3-2-1): Bardi; Sampirisi, Rozzio, Marcandalli, Pieragnolo; Portanova, Bianco, Nardi; Girma, Antiste; Varela.