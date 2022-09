Modena - Reggina, probabili formazioni | Out Cittadini, rientrano Pergreffi e Gerli

Partita importante per il Modena che deve cercare punti; importante anche per la Reggina che vuole tenere la testa della classifica. L’attesa è altissima, tanto che sono stati venduti oltre quattromila biglietti. Il fischio d’inizio è alle 14 al ‘Braglia’.

QUI MODENA - Ancora problemi per Tesser: oltre ai soliti assenti Gargiulo e Battistella, mancherà anche Cittadini tornato con un problema muscolare dall’esperienza con l’Under 21. Rientrato in gruppo invece De Maio che non sarà però in campo dal primo minuto, per Poli si dovrà attendere qualche settimana. Rientra dal primo minuti Pergreffi in difesa, stessa cosa vale per Gerli che riprende il suo posto a centrocampo insieme a Magnino e Armellino che non è al top, ma stringerà i denti. Sulla trequarti Tremolada sarà alle spalle di Diaw e Falcinelli.

QUI REGGINA - Mister Inzaghi non ama cambiare e proporrà la sua classifica formazione con l’unico dubbio in attacco dove Rivas non è al meglio. In porta l’ex Colombi sarà alle spalle di un altro ex, Cionek, che farà coppia al centro della difesa con Gagliolo; sulle fasce Pierozzi e Di Chiara. A centrocampo Fabbian, Crisetig e Majer, mentre il tridente d’attacco sarà composto da Canotto, Ménez e Rivas.

PROBABILI FORMAZIONI

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Coppolaro, Silvestri, Pergreffi, Azzi; Magnino, Gerli, Armellino; Tremolada; Diaw, Falcinelli.

REGGINA (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian, Crisetig, Majer; Canotto, Ménez, Rivas.