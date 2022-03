Modena - Siena, probabili formazioni | Azzi torna terzino, Scarsella dal primo minuto

Dopo la vittoria ottenuta sabato contro la Carrarese, torna a giocare in casa questa sera il Modena che ospiterà il Siena per un match da non sbagliare. Mister Tesser effettuerà qualche cambio rispetto all’ultimo turno rimettendo in panchina Renzetti, con Azzi che torna sulla fascia sinistra, mentre sul lato opposto ci sarà il solito Ciofani. Al centro della difesa torna a riposare Silvestri, spazio dunque a Piacentini dal primo minuto insieme a Pergreffi. A centrocampo si rivedono i tre titolari insieme: Scarsella, Gerli e Armellino. Sulla trequarti Giovannini e Minesso potrebbero avere la meglio su Tremolada e Mosti che saranno utilizzati come arma a gara in corso dal mister gialloblù. Come punta tornerà Longo, preferito in questo frangente a Ogunseye. Per il Siena sono tante le assenze importanti a partire da Paloschi e dall’ex Bianchi, fuori anche Kerbache e Terigi, oltre a Disanto. La difesa a tre sarà formata da Mora, Dumbravanu e dal rientrante Terzi, mentre sulle fasce ci saranno l’ex neroverde Laverone e Favalli. In mediana pronti Bani, l’ex canarino Pezzella e Cardoselli, con Guberti e l’altro ex di giornata Ardemagni a formare il tandem d’attacco.

PROBABILI FORMAZIONI

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Ciofani, Piacentini, Pergreffi, Azzi; Scarsella, Gerli, Armellino; Giovannini, Minesso; Longo.

SIENA (3-5-2): Lanni; Mora, Terzi, Dumbravanu; Laverone, Bani, Pezzella, Cardoselli, Favalli; Ardemagni, Guberti.