Modena - Spal, probabili formazioni | Ionita confermato sulla trequarti

Di nuovo aria di derby, di nuovo grande pienone al ‘Braglia’ per questo Modena-Spal che potrebbe sancire la salvezza per i canarini, anche se non matematicamente. Entrambi gli allenatori avranno a disposizione quasi tutta la rosa. Fischio d’inizio domani alle 14.

QUI MODENA - Mister Tesser si porterà dietro fino all’ultimo qualche dubbio come per esempio il compagno di Pergreffi in difesa, dove Silvestri sta facendo molto bene, ma Cittadini spinge per rientrare dopo l’infortunio. Anche sulla fascia sinistra Ponsi è tornato ad insidiare Renzetti che però al momento è preferito. Ionita dovrebbe essere ancora al posto di Falcinelli che non è al meglio.

QUI SPAL - Nainggolan è stato gestito in settimane e domani sarà in campo per aiutare la Spal a cercare una salvezza molto complicata. Mister Oddo ha un dubbio al centro della difesa dove Dalle Mura potrebbe prendere il posto di Arena. In avanti La Mantia e Moncini saranno supportati da Maistro.

PROBABILI FORMAZIONI

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Renzetti; Magnino, Gerli, Armellino; Tremolada, Ionita; Diaw.

SPAL (4-3-1-2): Alfonso; Dickmann, Arena (Dalle Mura), Meccariello, Celia; Prati, Nainggolan, Contiliano; Maistro; La Mantia, Moncini.