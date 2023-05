Modena - SudTirol, probabili formazioni | Tre giocatori in forte dubbio

Ancora 90 minuti da giocare per i canarini, non per raggiungere qualche obiettivo particolare, ma per chiudere al meglio questa stagione di alti e bassi davanti ai propri tifosi. Una stimolo in più potrebbe essere la ormai certa partenza di Tesser.

QUI MODENA - Tutti convocati tranne i soliti Poli, Battistella, Ferrarini e Cittadini che è squalificato. Mister Tesser però ha più di qualche dubbio su tre giocatori che sono Strizzolo, Diaw e Silvestri, tutti e tre alle prese con qualche problema fisico. Potrebbero essere quindi tutti e tre in panchina, nel qual caso in difesa tornare titolare De Maio, mentre in attacco si rivedrà Bonfanti dal primo minuto.

QUI SUDTIROL - Saranno tre i giocatori su cui Bisoli non potrà contare, ovvero Davi, Celli e Schiavone. Qualche dubbio anche relativo ai diffidati, dovendo poi affrontare i play off tra pochi giorni. Si va comunque verso il 4-4-2 con Mazzocchi e Odogwu nel tandem d’attacco. Carretta e Cariraghi saranno a centrocampo con Tait e Balerdinelli, mentre Curto e De Col agiranno sulle fasce con Zaro e Masiello al centro della difesa.

PROBABILI FORMAZIONI

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, De Maio, Pergreffi, Ponsi; Magnino, Gerli, Ionita; Tremolada, Falcinelli; Bonfanti.

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Curto, Zaro, Masiello, De Col; Carretta, Tait, Belardinelli, Casiraghi; Mazzocchi, Odogwu.