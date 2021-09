Modena Teramo, probabili formazioni | Ancora out Renzetti e Silvestri

Vuole cominciare a fare punti pesanti il Modena che fino ad ora è riuscito a trovare solo due pareggi in altrettante partite; contro il Teramo saranno ancora assenti Renzetti e Silvestri

Dopo i due pareggi nei match giocati contro Grosseto Reggiana , il Modena torna in campo al ‘Braglia’ questa sera alle 17,30 per ospitare il Teramo che fino ad ora ha raccolto solo un punto contro il Siena. I canarini riproporranno la stessa formazione vista nel derby con Ponsi a sinistra della difesa al posto dell’infortunato Renzetti. Ancora out anche Silvestri, mentre Ciofani dovrebbe essere della partita sulla fascia destra. A completare la difesa ci saranno Ingegneri e Pergreffi al centro. Gerli a centrocampo sarà affiancato da Armellino e Scarsella; trequarti ancora affidata a Tremolada alle spalle di Marotta e Ogunseye.

Mister Guidi proporrà un 4-3-3 con Bough terzino destro e Rillo sul lato sinistro. Al centro del reparto arretrato dal primo minuto giocheranno Soprano e Piacentini. Centrocampo formato da Mungo, Arrigoni e Viero, mentre il tridente offensivo vedrà in campo Malotti, Bermardotto e Rosso.

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Ciofani, Ingegneri, Pergreffi, Ponsi; Armellino, Gerli, Scarsella; Tremolada; Marotta, Ogunseye.

TERAMO (4-3-3): Tozzi; Bouah, Soprano, Piacentini, Rillo; Mungo, Arrigoni, Viero; Malotti, Bernardotto, Rosso.