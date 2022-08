Modena - Ternana, probabili formazioni | Bonfanti titolare, dubbi a centrocampo

Partita delicata quella del Modena di domani sera quando al ‘Braglia’ arriverà la Ternana. Gli avversari sono in emergenza causa infermeria e dovrebbero essere alla portata dei canarini che sono chiamati a vincere soprattutto per cercare di tenere il morale alto e prendere coraggio. Fischio d’inizio alle 20.45.

QUI MODENA - Ancora assente Pergreffi, al suo posto ci sarà ancora Silvestri, con De Maio pronto ad entrare a partita in corso. Cittadini confermato al centro della difesa, mentre sulle fasce potrebbe essere ancora titolare Coppolaro con Ponsi sul lato sinistro. Guiebre, arrivato per sostituire Azzi, ormai vicinissimo alla partenza, è squalificato e non potrà giocare. A centrocampo Gargiulo sarà ancora in campo dal primo minuto e il reparto sarà completato da Panada, in ballottaggio con Gerli e Magnino. Sulla trequarti Tremolada inamovibile in questo momento alle spalle di Falcinelli e Bonfanti che pare essere in vantaggio su Diaw.

QUI TERNANA - Assenti Martella e Pettinari, anche Donnarumma dovrebbe essere out. In dubbio anche Diakité e Coulibaly che non sono al top. Dovrebbe essere confermato il 4-3-2-1 con Partipilo e Palumbo alle spalle di Favilli. Assenti anche Ndir infortunato e Salzano che è oggetto di mercato; Federico Mazzarani, fratello di Andrea, si accomoderà in tribuna. In difesa pronti Celli, Bogdan, Capuano e il giovane Corrado. Centrocampo di esperienza con Defendi, Di Tacchio e Agazzi.

PROBABILI FORMAZIONI

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Coppolaro, Cittadini, Silvestri, Ponsi; Gargiulo, Panada, Magnino; Tremolada; Falcinelli, Bonfanti.

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli; Celli, Bogdan, Capuano, Corrado; Defendi, Di Tacchio, Agazzi; Partipilo, Palumbo; Favilli.