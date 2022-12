Modena - Venezia, probabili formazioni | Ballottaggio Poli-Magnino, davanti torna Bonfanti

Domani alle 15 andrà in scena Modena-Venezia, gara dalle tante storie incrociate: i lagunari furono infatti i primi avversari dei canarini all’esordio assoluto nel lontano 3 novembre 1912. Inoltre le due Curve sono legate da un gemellaggio trentennale e domani faranno festa insieme prima e dopo la partita.

QUI MODENA - Assente Diaw per squalifica, mister Tesser spera di ritrovare Bonfanti che in settimana ha svolto lavoro differenziato per non rischiare problemi muscolari. Coppolaro ha avuto un’influenza e andrà in panchina, quindi riconfermato Oukhadda sulla fascia destra con Renzetti a sinistra. A centrocampo Poli e Magnino si contendono una maglia da titolare, mentre sulla trequarti ancora schierati Tremolada e Falcinelli.

QUI VENEZIA - Non dovrebbe cambiare praticamente nulla mister Vanoli che schiererà gli 11 visti contro la Ternana ad eccezione di Candela che lascerà il posto sulla fascia a Haps. Ancora assente il portiere Joronen, al suo posto Bertinato che ha sorpreso nell’ultima uscita.

PROBABILI FORMAZIONI

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Cittadini, Pergreffi, Renzetti; Armellino, Gerli, Poli; Tremolada, Falcinelli; Bonfanti.

VENEZIA (3-5-2): Bertinato; Winiewski, Ceppitelli, Ceccaroni; Zampano, Crnigoj, Tessmann, Andersen, Haps; Johnsen, Pohjanpalo.