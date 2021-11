Modena - Vis Pesaro, probabili formazioni | Rientra Minesso, fuori Gerli

Può tirare un leggerissimo sospiro di sollievo Tesser che dopo la grave emergenza in attacco della scorsa settimana, ritrova Minesso che rientra dalla squalifica e Bonfanti che va in panchina ma che potrà entrare in caso di necessità. Sono ancora assenti invece Ogunseye, Giovannini e Marotta, oltre a Ingengneri in difesa e a questi si aggiunge anche Gerli colpito dall’influenza. Azzi torna sulla fascia sinistra, con Ciofani dalla parte opposta; a centrocampo si rivede Di Paola insieme a Scarsella ed Armellino, mentre l’attacco sarà ancora formato dai due trequartisti Tremolata e Mosti alle spalle dell’unica punta Minesso. La Vis Pesaro scenderà in campo con un 3-5-2 con gli ex Besea e Rubin a centrocampo, mentre in attacco ci saranno Gucci e Cannavò. Fischio d’inizio al ‘Braglia’ alle 14,30.

PROBABILI FORMAZIONI

MODENA (4-3-2-1): Gagno, Ciofani, Silvestri, Pergreffi, Azzi; Di Paola, Scarsella, Armellino; Mosti, Tremolada; Minesso.

VIS PESARO (3-5-2): Farroni, Manetta, Gavazzi, Cusumano; Piccinini, Besea, Coppola, Lombardi, Rubin; Gucci, Cannavò.