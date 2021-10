Modena Viterbese, probabili formazioni | Dubbio Minesso, in avanti Giovannini e Bonfanti

Affronta l’ultima in classifica oggi il Modena che torna al ‘Braglia’ alle 14,30. La Viterbese ha deluso in questo avvio di campionato e i canarini dovranno approfittarne per tornare subito alla vittoria dopo la sconfitta subita dal Montevarchi. Saranno ancora assenti Ogunseye per squalifica e Ingegneri per infortunio. Rientra Silvestri al centro della difesa con Pergreffi, mentre sulle fasce ci saranno Azzi e Renzetti. In dubbio Minesso e Marotta che molto probabilmente partiranno dalla panchina. In attacco pronta la coppia Giovannini-Bonfanti con Tremolada alle spalle sulla trequarti. Tra gli ospiti torna Megelatis a centrocampo con Foglia e Calcagni. Al centro della difesa D’Ambrosio e Junior, mentre ai loro fianchi ci saranno Pavlev e Urso. Nel tridente offensivo Capanni sarà affiancato da Volpicelli e Murilo.

PROBABILI FORMAZIONI

MODENA (4-3-1-2): Gagno, Azzi, Silvestri, Pergreffi, Renzetti; Gerli, Armellino, Scarsella; Tremolada; Giovannini, Bonfanti.

VITERBESE (4-3-3): Bisogno, Pavlev, D’Ambrosio, Junior, Urso; Megelatis, Foglia, Calcagni; Volpicelli, Capanni, Murilo.