Montevarchi - Modena, probabili formazioni | Tanti assenti per Tesser e Malotti

Una grande occasione per vincere e allungare la striscia di risultati positivi oggi per il Modena che andrà in trasferta a Pontedera contro il Montevarchi che arriva da tre sconfitte e un pareggio. Fischio d’inizio alle 17,30.

QUI MONTEVARCHI - Mister Malotti proporrà un 3-4-1-2 un po’ rimaneggiato a causa di numerose assenze. Non saranno della partita per infortunio Biagi, Frugoli e Martorelli, mentre non saranno presenti per la convocazione nelle rispettive nazionali Under 20 il portiere Rinaldi (Italia) e Eduard Dutu (Romania). In porta ci sarà quindi Giusti, con Achy, Tozzuolo e Martinelli nella difesa a tre. In mediana Amatuci e Mercati, mentre dietro le punte ci sarà Barranca come trequartista.

QUI MODENA - Torna tra i non convocati Silvestri che, dopo la lunga assenza per infortunio, salterà il match di questa sera per squalifica dopo l’espulsione contro la Lucchese. Ancora due turni di squalifica da scontare per Ogunseye che non ha vinto il ricorso proposto al giudice sportivo. Ingegneri out dopo l’operazione e non al meglio Minessi che salterà la partita; assente anche Ponsi per la convocazione in Nazionale Under 20. Tesser schiererà Baroni al centro della difesa con Pergreffi, mentre Tremolada sarà alle spalle della coppia Marotta-Bonfanti.

PROBABILI FORMAZIONI

MONTEVARCHI (3-4-1-2): Giusti; Achy, Tozzuolo, Martinelli; Carpani, Amatuci, Mercati, Casiello; Barranca; Jallow, Gambale.

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Azzi, Baroni, Pergreffi, Renzetti; Di Paola, Gerli, Armellino; Tremolada; Marotta, Bonfanti.