Monza - Sassuolo, probabili formazioni | Lopez dal primo minuto, dubbio in attacco

Domani alle 15, all’U-Power Stadium, andrà in scena Monza-Sassuolo. Una partita da non sbagliare per i neroverdi che arrivano da una serie di sconfitte che stanno scivolando troppo velocemente verso le zone rosse della classifica.

QUI MONZA - In campo chi non ha giocato (o chi ha giocato meno) in Coppa Italia solo un paio di giorni fa. Nella difesa a tre ci saranno i soliti Izzo, Marì e Caldirola. In mediana ci saranno Pessina e Ranocchia, mentre sulle fasce pronti Birindelli e Carlos Augusto. Ciurria e Colpani saranno alle spalle di Petagna, preferito a Caprari che non è al meglio.

QUI SASSUOLO - Ancora spazio a Pegolo tra i pali con Consigli infortunato. In difesa Ferrari torna al centro insieme ad Erlic e sulle fasce ci saranno Toljan e Rogerio. A centrocampo torna titolare Lopez insieme a Frattesi e Traorè, mentre il tridente offensivo sarà ancora formato da Berardi, Alvarez e Laurientè (in ballottaggio con Defrel), data l’assenza di Pinamonti per infortunio.

PROBABILI FORMAZIONI

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina, Ranocchia, Carlos Augusto; Ciurria, Colpani; Petagna.

SASSUOLO (4-3-3): Pegolo; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Traorè; Berardi, Alvarez, Laurientè.