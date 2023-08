Napoli - Sassuolo, probabili formazioni | Due ritorni importanti per gli azzurri, neroverdi ancora senza Berardi

Squadra in casa

Squadra in casa Napoli

E’ di nuovo vigilia di big match per i Sassuolo che dopo l’Atalanta dovrà affrontare domani il Napoli allo stadio Maradona, con fischio d’inizio alle ore 20.45. I neroverdi sono ancora fermi a zero punti nonostante la prestazione alla pari contro i nerazzurri, mentre il Napoli arriva dalla vittoria alla prima contro il Frosinone.

QUI NAPOLI - Non ci saranno tante variazioni nella formazione del Napoli rispetto alla prima uscita, ma le due previste sono piuttosto rilevanti. Dovrebbe infatti tornare Anguissa dal primo minuto dopo l’infortunio, mentre davanti pronto a debuttare in questa stagione anche Kvaratskhelia. Dubbio sulla sinistra tra Mario Ruiz e Olivera, per il resto è tutto deciso.

QUI SASSUOLO - Anche il Sassuolo dovrebbe riproporre una formazione del tutto simile a quella della scorsa settimana, dal momento che Berardi non è stato ancora convocato (leggi perché), mentre Tressoldi torna a disposizione ma dovrebbe comunque partire dalla panchina. In avanti ancora spazio a Pinamonti, con Defrel, Bajrami e Laurientè alle spalle.

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Ruiz; Zielinski, Lobotka, Zambo Anguissa; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Viti, Vina; Lopez, Henrique; Defrel, Bajrami, Laurientè; Pinamonti.