Napoli - Sassuolo, probabili formazioni | Torna Ferrari in difesa, Ceide ancora in attacco

Torna in campo il Sassuolo che affronterà una trasferta molto complicata come quella di Napoli. I padroni di casa arrivano da una bella vittoria in Champions League ottenuta in settimana e arrivano da un inizio di stagione veramente strabiliante.

QUI NAPOLI - Qualche cambiamento di formazione per mister Spalletti che dovrebbe rimettere dal primo minuto Kvaratskhelia e Osimhen insieme a Lozano nel tridente d’attacco. A centrocampo pronti Anguissa, Zielinski e Lobotka, mentre al centro della difesa ci saranno Kim e Juan Jesus. Sulle fasce Di Lorenzo e Mario Rui.

QUI SASSUOLO - Torna Ferrari dopo la squalifica e riprende il suo posto al centro della difesa insieme ad Erlic. Kyriakopoulos sarà sulla fascia sinistra, mentre a destra è pronto Toljan. A centrocampo si riformerà il classico trio composto da Frattesi, Lopez e Thorstvedt, mentre il tridente d’attacco ancora in attesa di Berardi sarà formato da Ceide, Pinamonti e Laurientè.

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Zielinski, Zambo Anguissa; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Ceide, Pinamonti, Laurientè.