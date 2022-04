Napoli - Sassuolo, probabili formazioni | Rogerio torna sulla sinistra, centrocampo e attacco confermati

Squadra in casa

Squadra in casa Napoli

Ancora un match complicato per il Sassuolo che, dopo l’amara e immeritata sconfitta contro la Juventus, dovrà affrontare la trasferta di Napoli, contro una squadra che avrà forse l’ultima possibilità per provare a rientrare nella corsa per lo scudetto.

QUI NAPOLI - Non sarà della partita Ounas, colpito da un’influenza, ancora fuori anche Lobotka. Elmas sarà a disposizione ma partirà dalla panchina, mentre Spalletti dovrebbe far scendere in campo il 4-2-3-1, con Lozano, Mertens e Insigne alle spalle di Osimhen. A centrocampo la coppia sarà formata da Anguissa e Fabian Ruiz, mentre al centro della difesa ci saranno Rrahmani e Koulibaly, con Zanoli e Mario Rui sulle fasce.

QUI SASSUOLO - Soliti assenti per infortunio Romagna, Obiang, Harroui e Toljan, mentre Kyriakopoulos sarà squalificato. Le uniche differenze rispetto al match giocato al ‘Mapei Stadium’ contro la Juventus saranno dunque in difesa, dove Rogerio sostituirà sulla sinistra il greco squalificato e al centro Ayhan potrebbe essere preferito a Chiriches. Attacco solito con Berardi, Raspadori e Traorè alle spalle di Scamacca.

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Traorè; Scamacca.