Perugia - Modena, probabili formazioni | Sarà la partita dell'ex Strizzolo?

Squadra in casa Perugia

Si giocherà domani, lunedì 10 aprile, il match tra Perugia e Modena alla stadio ‘Curi’ dove i canarini non hanno mai vinto nella loro storia. Fischio d’inizio alle 15 per la partita che nessuna delle due può permettersi di sbagliare.

QUI PERUGIA - Castori ha scelto Furlan per la porta: Gori starà a riposo dopo gli erroracci commessi contro la Reggina. A Lisi, non al meglio, dovrebbe essere invece preferito Paz. Luperini sulla trequarti sarà alle spalle di Matos e Di Carmine.

QUI MODENA - Tutti convocati (tranne Battistella, Poli e Bonfanti), ma rimangono ancora dei dubbi. Sulla fascia sinistra Ponsi non è al meglio quindi dovrebbe giocare ancora Renzetti dal primo minuto. In attacco invece il ballottaggio sarà tra Strizzolo e Diaw, entrambi attualmente in difficoltà a fare 90 minuti di gara. Rientra anche Cittadini che però partirà dalla panchina.

PROBABILI FORMAZIONI

PERUGIA (3-4-1-2): Furlan; Rosi, Angella, Struna; Casasola, Capezzi, Iannoni, Paz; Luperini; Matos, Di Carmine.

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Renzetti; Magnino, Gerli, Armellino; Tremolada, Falcinelli; Strizzolo.