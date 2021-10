Pescara - Modena, probabili formazioni | Torna Ogunseye, Mosti titolare sulla trequarti

Con l’entusiasmo dell’ultima vittoria ottenuta sabato al ‘Braglia’ contro la Viterbese, il Modena questa sera andrà ad affrontare uno scontro diretto importantissimo per il prosieguo del campionato in casa del Pescara. Saranno assenti Duca, Marotta e il solito Ingegneri, mentre torna Ogunseye dopo aver scontato i tre turni di squalifica e riprenderà il suo posto da titolare, stante la condizione incerta di Bonfanti che si era fatto male nell’ultimo match. Potrebbe risposare anche Tremolada che non è apparso lucido contro la Viterbese e al suo posto ci sarà Mosti che subentrando ha invece fatto molto bene, segnando anche il gol del 2-0. Ancora spazio a Renzetti e Azzi sulle fasce, confermato anche il centrocampo con Armellino, Gerli e Di Paola. Il Pescara dovrebbe tornare alla difesa a tre con Illanes a destra e Frascatore a sinistra ai fianchi di Ingrosso. Non ci sarà Drudi che partirà dalla panchina così come Rizzo; out anche Cancellotti per squalifica. In attacco il tridente sarà formato da Clemenza, De Marchi e D’Ursi.

PROBABILI FORMAZIONI

PESCARA (3-4-3): Di Gennaro; Illanes, Ingrosso, Frascatore; Zappella, Memushaj, Pompetti, Nzita; Clemenza, De Marchi, D’Ursi.

MODENA (4-3-1-2) Gagno; Azzi, Silvestri, Pergreffi, Renzetti; Armellino, Gerli, Di Paola; Mosti; Ogunseye, Giovannini.