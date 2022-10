Pisa - Modena, probabili formazioni | Assente Diaw per squalifica, Cittadini torna tra i convocati

Torna in campo domani il Modena per affrontare la seconda trasferta in pochi giorni dopo l’incredibile sconfitta di Cremona. Alle 16.15 andrà in scena Pisa-Modena all’Arena Garibaldi per la decima giornata di Serie B.

QUI PISA - Dovrebbe farcela Nicolas che aveva avuto un problemino fisico ma con ogni probabilità sarà regolarmente tra i pali. Ci sarà anche Beruatto nonostante un leggero problema in settimana, mentre rimane in dubbio Barba. D’Angelo pensa al solito 4-3-1-2 con Tramoni alle spalle di Torregrossa e Gliozzi.

QUI MODENA - Assente Diaw per squalifica, al suo posto ci sarà Bonfanti. Non sarà tra i convocati nemmeno Panada alle prese con una tonsillite, mentre torna in lista Cittadini che però non sarà della partita. Mister Tesser dovrebbe confermare quasi integralmente la formazione vista contro il Como con l’unica eccezione della punta.

PROBABILI FORMAZIONI

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Calabresi, Hermannsson, Canestrelli, Beruatto; Tourè, Nagy, Mastinu; Tramoni; Torregrossa, Gliozzi. All. D'Angelo.

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Coppolaro, Pergreffi, Silvestri, Azzi; Armellino, Gerli, Magnino; Tremolada, Falcinelli; Bonfanti.