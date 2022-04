Pistoiese - Modena, probabili formazioni | Confermato Tremolada, Oukhadda sulla fascia destra

Questo pentito alle 14.30 il Modena è chiamato ad una delle prove più importanti della stagione: la trasferta di Pistoia infatti potrà dire molto sul finale di questo campionato, pur non valendo ancora niente di definitivo, in nessun caso. Al seguito dei canarini ci saranno 1300 tifosi che porteranno una spinta incredibile agli uomini in campo per raggiungere tutto insieme un grande obiettivo. Mister Tesser non cambierà molto, lasciando l’attacco invariato con Tremolada e Mosti alle spalle di Minesso, mentre Longo, Ogunseye e Bonfanti saranno in panchina per dare uno strappo se necessario a partita in corso. A centrocampo possibilità per Magnino dal primo minuto (insieme a Gerli e Armellino) dal momento che sulla fascia destra ci sarà Oukhadda: a causa delle assenze dei centrali Pergreffi per squalifica e Baroni per problemi al ginocchio, Ciofani sarà tenuto per poter eventualmente entrare in quel ruolo. A sinistra ci sarà Azzi che nel caso si alternerà con Renzetti a gara in corso dal momento che Ponsi è stato fermato dall’influenza.

Tra i padroni di casa assenti Valiani e Stijepovic. Alessandrini va avanti con il 3-5-2 formato da Sottini, Moretti e Portanova in difesa; in mediana pronti Folprecht, Suciu e Marcucci, con Mezzoni e Martina rispettivamente a destra e a sinistra. Il tandem d’attacco invece sarà composto da Bocic e Vano.

PROBABILI FORMAZIONI

PISTOIESE (3-5-2): Seculin; Sottini, Moretti, Portanova; Mezzoni, Folprecht, Suciu, Marcucci, Martina; Bocic, Vano.

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Piacentini, Silvestri, Azzi; Gerli, Magnino, Armellino; Mosti, Tremolada; Minesso.