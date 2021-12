Pontedera - Modena, probabili formazioni | Cominciano a rientrare gli infortunati

Ultima trasferta del 2021 per il Modena che questa sera alle 17,30 sarà in campo a Pontedera contro la squadra allenata da Maraia. Mister Tesser comincia a ritrovare alcuni uomini importanti come Pergreffi al centro della difesa, con Ciofani che può tornare sulla fascia destra, mentre a sinistra potrebbe esserci Azzi che da alcune partite è sembrato sempre il migliore in campo. Il terzino sinistro potrebbe anche essere utilizzato come già altre volte in attacco, in questo caso sarebbe Renzetti a coprire la fascia mancina. Il centrocampo è confermatissimo con Gerli, bomber Scarsella e Armellino, mentre in attacco potrebbe rientrare Ogunseye, con Mosti e Tremolada alle spalle. Il Pontedera dovrebbe invece scendere in campo con un 3-5-2: il tandem d’attacco sarà formato da Benedetti e Magnaghi, mentre a centrocampo ci saranno Barba, Caponi e Catanese, con Perretta e Milani esterni. In difesa rientra Matteucci insieme a Espechè e Bakayoko.

PROBABILI FORMAZIONI

PONTEDERA (3-5-2): Angeletti; Matteucci, Espechè, Bakayoko; Perretta, Barba, Caponi, Catanese, Milani; Benedetti, Magnaghi.

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Ciofani, Pergreffi, Baroni, Renzetti; Gerli, Scarsella, Armellino; Mosti, Tremolada; Azzi.