Reggiana - Modena, probabili formazioni | Tesser valuta Azzi in attacco

L’attesa sta per finire e la voglia di vedere questa partita è ormai alle stelle, non solo perché è il derby, non solo perché arriva in condizioni a dir poco particolari (squadre al primo posto in classifica), ma anche perché è stato rimandato di quasi un mese e questo ha fatto salire ancora di più l’ansia. Mister Tesser ha dichiarato che non cambierà molto nella formazione vista contro l’Entella, ma sicuramente mancherà Giovannini che è affaticato e al suo posto dovrebbe esserci Mosti, con Tremolada alle spalle di Minesso. L’allenatore gialloblù non ha escluso neanche la partenza di Azzi come attaccante, con Renzetti sulla fascia sinistra a completare il reparto difensivo insieme a Ciofani sulla destra, Piacentini e Pergreffi al centro, mentre Silvestri partirà dalla panchina anche se è quasi recuperato del tutto. Il centrocampo non avrà variazioni, con Gerli, Scarsella e Armellino che stanno facendo partite di altissimo livello. La Reggiana scenderà in campo con un 3-5-2, con Guglielmotti, Raddrezza e Contessa che rientrano a centrocampo insieme a Cigarini e Sciaudone. I tre di difesa saranno Luciani, Rozzio e Cauz, mentre il tandem d’attacco sarà il solito Zamparo-Lanini. Fischio d’inizio alle 21.

PROBABILI FORMAZIONI

REGGIANA (3-5-2): Venturi; Luciani, Rozzio, Cauz; Guglielmotti, Raddrezza, Cigarini, Sciaudone, Contessa; Zamparo, Lanini.

MODENA (4-3-2-1): Gagno, Ciofani, Piacentini, Pergreffi, Azzi; Gerli, Scarsella, Armellino; Mosti, Tremolada; Minesso.