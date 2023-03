Roma - Sassuolo, probabili formazioni | Rientra Berardi, dubbio Bajrami

Posticipo serale per il Sassuolo che alle 18 scenderà in campo all’Olimpico per affrontare la Roma di Mourinho. I neroverdi arrivano dalla vittoria ottenuta all’ultimo contro la Cremonese, mentre i giallorossi hanno vinto in settimana contro la Real Sociedad in Europa League dopo aver vinto in campionato contro la Juventus.ù

QUI ROMA - Qualche problema di formazione per Mou che non potrà contare su Belotti e Pellegrini infortunati, mentre Cristante è squalificato. I tre di difesa sono confermati rispetto alle ultime uscite, mentre sulle fasce ci saranno Spinazzola e Zalewski. Trequarti affidata a El Shaarawy e Dybala, con Abraham davanti a tutti.

QUI SASSUOLO - Rientra Berardi dalla squalifica e torna al suo posto con Henrique e Laurientè alle spalle di Pinamonti, preferito per il momento a Defrel. Bajrami potrebbe invece subentrare a partita in corso come lunedì scorso. Mediana ‘classica’ con Frattesi e Lopez, mentre la difesa sarà invariata.

PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Wijnaldum, Matic, Spinazzola; El Shaarawy, Dybala; Abraham.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Lopez; Berardi, Henrique, Laurientè; Pinamonti.