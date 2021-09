Roma Sassuolo, probabili formazioni | Riecco Berardi alla prima stagionale coi neroverdi

Ricomincia la Serie A, interrotta la settimana scorsa per gli impegni della Nazionale. Il Sassuolo, che aveva pareggiato in casa contro la Sampdoria, andrà ospite della Roma all’Olimpico domani sera alle 20.45. I giallorossi hanno vinto entrambe le gare giocate fino ad ora contro Salernitana e Fiorentina.

QUI ROMA- Partenza da sogno per Mourinho che ha già vinto finora quattro partite con la Roma e che, domani, dovrà cominciare a fare i conti con le assenze. Non ci saranno Mancini, Vina e Pellegrini, tutti infortunati. Ha recuperato invece Zaniolo che dovrebbe partire dal primo minuto. I terzini saranno Karsdorp e Calafiori, mentre in mediana confermatissimi Cristante e Veretout. Dietro alla punta Abraham, insieme a Zaniolo ci saranno Mkhitaryan e Shomurodov, con El Shaarawy che partirà dalla panchina per subentrare a partita in corso.

QUI SASSUOLO - Cambia poco Dionisi che mantiene ferma la difesa con Chiriches e Ferrari al centro, affiancati da Toljan e Rogerio. In mediana Lopez e Frattesi formano già coppia fissa, mentre le novità maggiori sono in attacco: rientra Berardi che ha smaltito l’infortunio e accantonato il calciomercato e farà reparto con Djuricic e Boga alle spalle di Raspadori, reduce da una bellissima doppietta in Nazionale. Pronto Scamacca a subentrare alla punta in quello che sarà un ballottaggio a due essendo stato ceduto Caputo alla Sampdoria negli ultimi momenti di mercato.

PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (4-2-3-1): Patricio; Karsdorp, Smalling, Ibanez, Calafiori; Veretout, Cristante; Zaniolo, Mkhitaryan, Shomurodov; Abraham.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Frattesi; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.