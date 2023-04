Salernitana - Sassuolo, probabili formazioni | In avanti spazio a Defrel

Squadra in casa

Dopo la vittoria contro la Juventus, il Sassuolo torna in campo per affrontare la trasferta di Salerno con fischio d’inizio sabato in anticipo alle 15. Mister Dionisi dovrà fare ancora a meno di Berardi.

QUI SALERNITANA - Saranno assenti Maggiore, Crnjgoi e Fazio, mentre Mazzocchi non è al meglio, perciò si pensa ad un 3–4-1-2. In difesa spazio a Gyomber, Troost-Ekong e Pirola, mentre in mediana ci saranno Coulibaly e Vilhena. Alle spalle di Dia e Botheim ci sarà Candreva.

QUI SASSUOLO - Ancora assente Berardi, potrebbe trovare spazio Bajrami insieme a Laurientè ai fianchi di Defrel, preferito per il momento a Pinamonti. In difesa Tressoldi ed Erlic fanno coppia, con Toljan e Rogerio sulle fasce.

SALERNITANA (3-4-1-2): Ochoa; Gyomber, Troost-Ekong, Pirola; Kastanos, Coulibaly, Vilhena, Bradaric; Candreva; Dia, Botheim.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Lopez, Harroui; Bajrami, Defrel, Laurientè.