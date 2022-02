Sampdoria - Sassuolo, probabili formazioni | Rientra Traorè, ancora fuori Djuricic

Domani alle 15 torna in campo il Sassuolo che scenderà sul terreno del Ferraris per affrontare la Sampdoria. Si torna a giocare dopo la sosta di una settimana per lo stage della Nazionale e a calciomercato chiuso.

QUI SAMPDORIA - I blucerchiati riabbracciano Giampaolo in panchina e cercano punti importanti per la salvezza. Scenderanno in campo con un 4-3-1-2: nella difesa a quattro al centro ci saranno Ferrari e Colley, mentre sulle fasce partiranno dal primo minuto Bereszynski e Augello. A centrocampo pronto l’ex Sensi con Thorsby e Rincon, mentre Candreva sarà trequartista alle spalle dell’altro ex Caputo e Gabbiadini.

QUI SASSUOLO - Saranno assenti Romagna e Djuricic, mentre rientra Traorè dopo l’esperienza in Coppa d’Africa in cui non ha giocato molto. Insieme a lui in attacco ci saranno i soliti Berardi e Raspadori a supporto di Scamacca. A centrocampo la solita coppia formata da Frattesi e Lopez sarà davanti alla difesa a quattro con Toljan sulla destra, Kyriakopoulos a sinistra, Chiriches e Ferrari al centro.

PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Thorsby, Sensi, Rincon; Candreva; Caputo, Gabbiadini.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Traorè; Scamacca.