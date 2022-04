Sassuolo - Atalanta, probabili formazioni | Rientrano Lopez e Berardi, fuori Frattesi

Neroverdi in campo questo pomeriggio alle 15 per cercare riscatto dopo la brutta prestazione di sabato scorso contro la Lazio. Per Dionisi ci saranno alcuni rientri importanti anche se mancherà ancora un centrocampista importante; tanti assenti invece per Gasperini che dovrà un po’ rimaneggiare la sua Atalanta in vista del match del ‘Mapei Stadium’.

QUI SASSUOLO - Frattesi out per squalifica, ma rientra Lopez a centrocampo a fare coppia con Henrique. Torna anche Berardi in attacco, con Raspadori e Traorè alle spalle di Scamacca a formare il reparto delle meraviglie che per più partite ha impressionato. In difesa Muldur e Kyriakopoulos saranno sulle fasce, con Rogerio pronto ad entrare al posto del greco, mentre al centro ci saranno Ayhan, preferito a Chiriches, e Ferrari.

QUI ATALANTA - Qualche problema di formazione per Gasperini, in particolare a centrocampo dove De Roon è squalificato e Freuler infortunato. Al loro posto pronti Pessina e Koopmeiners, con Hateboer e Pezzella sulle fasce. Pasalic sarà invece sulla trequarti alle spalle di Malinovskyi e Muriel. Anche in difesa ci sono problemi a causa delle assenze Djimsiti e Toloi, quindi i tre che si schiereranno davanti a Musso sono Scalvini, Demiral e Palomino.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Lopez, Henrique; Berardi, Raspadori, Traorè; Scamacca.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Demiral, Palomino; Hateboer, Pessina, Koopmeiners, Pezzella; Pasalic; Malinovskyi, Muriel.