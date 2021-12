Sassuolo - Bologna, probabili formazioni | Lopez in dubbio, Defrel dal primo minuto

Squadra in casa

Squadra in casa Sassuolo

Ultima del 2021 per i neroverdi che domani ospiteranno al ‘Mapei Stadium’ il Bologna: il Sassuolo arriva da un pareggio difficile a Firenze, messo in discesa nel primo tempo e poi rovinato nella ripresa, mentre i rossoblù sono reduci da una sconfitta casalinga per mano della Juventus.

QUI SASSUOLO - Dionisi pensa al 4-2-3-1 contro il Bologna e dovrebbe schierare Ayhan e Ferrari al centro della difesa, con Muldur e Rogerio sulle fasce. A centrocampo confermati Frattesi e Lopez, con quest’ultimo che potrebbe però lasciare il posto a uno tra Magnanelli e Harroui. In avanti spazio a Defrel, con Berardi, Raspadori e Boga a sostegno.

QUI BOLOGNA - Assente De Silvestri che non è al meglio e dovrebbe partire dalla panchina, al suo posto pronto Skov Olsen come esterno di centrocampo, dall’altra parte ci sarà Hickey. In mediana ci saranno ancora Svanberg e Dominguez, mentre i tre di difesa saranno Soumaoro, Medel e Theate. Arnautovic unica punta sarà sostenuto da Soriano e Barrow.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Boga; Defrel.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Skov Olsen, Svanberg, Dominguez, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic.